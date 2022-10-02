محلّل عسكري: ميليشيات التيار الإسلامي تسعى للقضاء على أيّ تقارب

الوطن| رصد

اعتبر المحلل العسكري الليبي علي محمد صالح، أن السبب الحقيقي للأزمة الليبية، يتمثّل في أزمتها الأمنية، حيث لا حلول إلا عبر توحيد المؤسسة العسكرية.

وحمّل صالح في تصريحات صحفية، الأزمة الأمنية في البلاد مسؤولية فشل الانتخابات وتأجيلها، لا سيما مع انتشار نحو 11 ألف مرتزق أجنبي على الأرض، واستفحال بعض القوى الأقليمية.

وحذّر صالح من خطورة الميليشيات المدعومة من التيار الإسلامي على وجه الخصوص، والتي تسعى إلى القضاء على أي تقارب وتوحيد في البلاد، وفق قوله.

ورأى أن الحل يجب أن يكون ليبيا-ليبيا، يجري عبره تحييد جميع الميليشيات عن المشهد السياسي والأمني، لافتاً أن بعض تلك الميليشيات تمتلك سجونًا سريّةً، ولا تخضع للقانون أو تعترف به.