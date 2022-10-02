دغيم: قرار إسقاط عضويتي تعسفي وغير دستوري 

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اعتبر عضو مجلس النواب المُقال زياد دغيم أن قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالخ بإسقاط عضويته بأنه تعسفي.

وقال دغيم في تصريحات صحفية :”رغـم أن قـرار عقيلـة صـالـح بإسقاط عضويتـي تعسـفي قانونا لأنني لست سفيرا حتى الآن ولم يتم تبليغـي بذلـك”.

وأضاف النائب المقال :”قرار إسقاط عضويتي غير دستوري لـعـدم إقراره من 120 نائبًا وفق نص صريح القانـون بـالإعلان الدستوري”.

وتابع دغيم :”القرار انتقائي لاستثناء نواب تحولوا إلى وزراء بشـكل رسمي وعلني، إلا أنه سياسيا وسام على صدري أفتخر به عسى أن يكون شفاعة لي عندما يثور الشعب الليبي قريبا على مؤسسة تحولت إلى مؤتمر فلاحي”.

وكان مجلس النواب الليبي قرر قبول استقالة عدد من أعضائه كما قرر إسقاط العضوية عن نواب آخرين.

وأصدر المجلس القرار رقم (6) لسنة 2022 القاضي بقبول استقالة 4 من أعضائه. وجاء في القرار، أن النواب الذين قبلت استقالتهم هم، أحميد حومة وعلي القائدي وعبدالله اللافي، إضافة إلى خالد الأسطى.

كما أصدر مجلس النواب القرار رقم (7) لسنة 2022، ويقضي القرار بإسقاط العضوية عن 9 من أعضائه ممن كلفوا بمهام بالسلطة التنفيذية، وذلك بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي للمجلس ويعد إخلالا بواجباتهم الوظيفية وفق نص القرار.