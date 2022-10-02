المزوغي: لابد من تشكيل حكومة أزمة مصغرة تقود ليبيا للانتخابات

طالب المترشح الرئاسي محمد المزوغي، بتشكيل حكومة أزمة مصغرة تترأسها شخصية غير جدلية تقود ليبيا للانتخابات.

وأضاف المزوغي، في تصريحات صحفية:” هناك حالة من الرفض وعدم القبول لحكومتي الدبيبة وباشاغا، وحالة انعدام ثقة بين الشخصيتين وبين السواد الأعظم من الليبيين.

وتابع المزوغي:” منْ يملك بعض القبول منهما في الشرق فهو مرفوض تماما في الغرب والعكس، فحالة الاستفزاز التي تسببت بها تصرفات الدبيبة وباشاغا نتج عنها انسداد سياسي خطير”.

واستطرد المزوغي:” أصبح لزاماً أن تكون هناك حكومة أزمة جديدة مصغرة تقود ليبيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة أو متتالية”.

ولفت المزوغي، إلى أن الأجسام السياسية وصل إلى أذهانها هذا الحل واجتمع رأيها على أن يكون رئيس الحكومة شخصية غير جدلية وتلقى القبول من جميع الأطراف شرقًا وغربًا وجنوبًا”.