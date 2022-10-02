الأرصاد: درجات حرارة معتدلة علي شمال ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاحد، اعتدال درجات الحرارة علي مناطق الشمال، نتيجة تأثير كتلة هوائية باردة نسبياً، وتكون مصحوبة برياح شمالية نشطة اليوم خاصة على الساحل الشرقي.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تبقي الأجواء صيفية اليوم على مناطق الوسط والجنوب، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة علي أغلب مناطق الوسط والجنوب بين 36 و41 درجة مئوية، وتنخفض تدريجياً من يوم غد.

وتتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال، ابتداء من مساء غد على مناطق الشمال الشرقي والثلاثاء والأربعاء، وتشمل أغلب مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً علي بعض المناطق خاصة من مساء يوم الثلاثاء.

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر من مساء غد والثلاثاء علي بعض المناطق الساحلية، مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة، تنشط اليوم على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 26 و31 درجة مئوية، وتصل اليوم على أجدابيا إلى 35درجة مئوية، وتنخفض غدا.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء غد على الجفرة والحمادة.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا اليوم علي بعض المناطق، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول غدا الى شمالية شرقية فشمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا وملحوظ بداية من غد.