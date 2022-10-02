عاجل ليبيا الان

بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 02 اكتوبر 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 02 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء درجات حرارة معتدلة علي مناطق شمال ليبيا، بينما تبقي الأجواء ساخنة نسبيا هذا اليوم على مناطق الجنوب، وتسجل انخفاض من يوم الغد على اغلب مناطق الوسط والجنوب وتكاثر للسحب من مساء يوم الغد والثلاثاء على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً علي بعض المناطق خاصة من مساء يوم الثلاثاء.
الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 33)مْ .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر من مساء يوم الغد والثلاثاء علي بعض المناطق الساحلية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة تنشط اليوم على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (26-31)مْ ، وتصل هذا اليوم على اجدابيا إلى (35) مْ وتنخفض يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على الجفرة والحمادة.
الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا هذا اليوم علي بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد الى شمالية شرقية فشمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ، وتسجل انخفاض تدريجي وملحوظ بداية من يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية بوجه عام .
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا هذا اليوم علي بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-41)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم الغد على اغلب المناطق.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:50)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:02).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏على خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد 02 2022-10- انخفاض مناطق الجنوب، .الشمال الأجواء ساخنة نسبيا وتكاثر نفوسة: ملخص :عام بعض المناطق احتمال بسیط لسقوط أمطار متفرقة السرعة (35) وتنخفض يوم .الغد المناطق الساحلية لمناطق .الساحلية وتصل اليوم على اجدابيا تتحول يوم بنغازی :السماء قليلة غربية فشمالية معتدلة الحرارة تتراوح تسبب غ على الجفرة .والحمادة احيانا المناطق .الغد مابين -الحمادة:- حالة :السماء صافية ة قليلة السحب مساء شمالية شمالية درجات وتسجل انخفاض فشمالية معتدلة إثارة الثلاثاء (ساعة)05:11 المناطق. على :السماء صافية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا فشمالية غربية درجات الحرارة :القصوى تتراوح مابين (41-39( وتسجل انخفاض ملحوظ‏'‏

لا يتوفر وصف للصورة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك