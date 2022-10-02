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قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية: مساعدة الجماعات الإرهابية يعاقب عليها بالسجن

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر مجلس النواب الليبي قانونا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يتضمن على 53 مادة، تضمنت على عدة عقوبات من بينها عقوبة بشأن مساعدة  الجماعات الإرهابية.

ووفقا للمادة  (45)من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن مساعدة الجماعات الإرهابية يعاقب عليها بالسجن..

وجاء بهذه المادة، يعاقب بالسجن كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية أو إحدى الوسائل الإلكترونية لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقيادتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في أعمال محظورة.

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قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مكافحة الجرائم الإلكترونية

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صحيفة الساعة 24

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