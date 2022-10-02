الأرصاد الجوية: حرارة معتدلة على مناطق شمال ليبيا مرتفعة جنوبًا 

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن تكون درجات الحرارة معتدلة على مناطق شمال ليبيا، بينما تبقي الأجواء ساخنة نسبيا هذا اليوم على مناطق الجنوب.

وأضاف المركز أن الطقس يسجل انخفاضًا من يوم الغد على أغلب مناطق الوسط والجنوب وتكاثر للسحب من مساء يوم الغد والثلاثاء على مناطق الشمال.

رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً علي بعض المناطق خاصة من مساء يوم الثلاثاء.

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 33)مْ .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر من مساء يوم الغد والثلاثاء علي بعض المناطق الساحلية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة تنشط اليوم على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (26-31)مْ ، وتصل هذا اليوم على أجدابيا إلى (35) مْ وتنخفض يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على الجفرة والحمادة.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا هذا اليوم علي بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد الى شمالية شرقية فشمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ، وتسجل انخفاض تدريجي وملحوظ بداية من يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام .

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا هذا اليوم علي بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-41)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم الغد على اغلب المناطق.