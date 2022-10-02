الأرصاد الجوية: طقس يشهد اعتدالًا في درجات الحرارة على مناطق الشمال 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يشهد الطقس اعتدالًا في درجات الحرارة على مناطق الشمال نتيجة تأثير كتلة هوائية باردة نسبياً.

وأضاف المركز أن هذه الكتلة تكون مصحوبة برياح شمالية نشطة هذا اليوم خاصة على الساحل الشرقي، بينما تبقي الأجواء صيفية هذا اليوم على مناطق الوسط والجنوب.

وأوضح مركز الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الوسط والجنوب تتراوح مابين ( 36 – 41)مْ وتنخفض تدريجياً من يوم الغد.

وأفاد المركز أن السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال ابتداء من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي والثلاثاء والأربعاء تشمل أغلب مناطق الشمال.