بويصير: القطب الديمقراطي الأمريكي الغربي لن تصمد أمامه دكتاتوريات الخواء

قال محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، إن القطب الديمقراطي الأمريكي الغربي لن تصمد أمامه دكتاتوريات الخواء، وأن روسيا لن تكون مقبولة كقطب آخر بديل عن الأمريكان.

كتب بويصير على فيسبوك: “نحن ضد عالم، يقوده قطب واحد ونقاتل من أجل تعدد الأقطاب، وهذا ورد فى خطاب بوتين امس، واود هنا التوقف عنده، ووضعه تحت الاختبار المنطقي، فالقصة هنا لها علاقة وثيقة بطبيعة القطب الذى يتحدث عنه، فهل هتلر مثلا بنظامه النازى ووحشيته كان يمثل قطبا مقبولاُ، وهل نظام بوتين فى روسيا الذى يجرم المعارضة، ويزج بمن يخالفه فى السجون بل يلاحقهم ويقتلهم، و يسن القوانين التى تسمح له بالحكم مدى الحياة يمثل قطبا مقبولاً” وفق قوله.

وتابع: “العبارة نظريا قد تبدو جذابة، ولكن فى العمق هى دعوة لان تتنازل الشعوب عن تطلعاتها نحو الديمقراطية والحريات، إلى الرضوخ للاستبداد والحكم مدى الحياه، والديمقراطية تتيح تعدد الأقطاب، فى التجمع الواحد بل فى البلد الواحد، فأميركا مثلا ليس فيها قطب واحد، بل تعدد وتنوع يتيح للناس الاختيار الدائم والتغيير بما يحقق تطلعاتهم، وكذلك الأمر فى فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكل بلد يتبنى النظام التعددى الديمقراطى”.

وواصل: “إذن يا سيد بوتين، يا من تجتاح جيرانك ثم تضم أراضيهم ومدنهم كما لم يفعل حتى النازيين من قبل، الاختيار هنا بين عالم يحكمه القانون يقبل بالتعدد وتداول السلطه وتصان فيه الحريات، وبين معتقلات كبيرة يحكمها طغاة، لا يتوانون فى قتل شبابهم من اجل مغامرات خاوية، ثم يحاولون إيهام الشعب بان عليهم الموت حتى لا تطاله الهزيمة، التى هى حسب منطق التاريخ أمر مؤكد، بل أسمح أولاً بتعدد الأقطاب فى مجتمعك ثم تحدث عن العالم، إنه القطب الديمقراطى الذى لن تصمد أمامه ديكتاتوريات الخواء” على حد تعبيره.