الدبيبة يشارك في احتفالية اليوم الوطني للمتقاعدين

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزارة الشؤون الاجتماعية ونقابة المتقاعدين، في احتفالية اليوم الوطني للمتقاعدين الذي أقره مجلس الوزراء، بمشاركة لفيف من شريحة المتقاعدين.

وبينت منصة “حكومتنا” أن الدبيبة قدم في كلمته خلال الاحتفالية التحية لكل المتقاعدين في أرجاء ليبيا مؤكداً لهم أنه ما يزال ثمة التزام كبير تجاههم للحصول على حقوقهم.

وأكد وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني في كلمتها خلال الاحتفالية على دور الحكومة في دعم هذه الشريحة والاهتمام بها في كافة الجوانب.

كما أكد نقيب المتقاعدين أن ما قامت به حكومة الوحدة الوطنية لم تقم به أي حكومة في السابق، بدءا من اعتماد يوم وطني، ومعالجة الحد الأدنى للمعاشات، وانطلاق برنامج التأمين الصحي.