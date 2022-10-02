انخفاض الدولار مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات أكتوبر

تباينت أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، بداية تداولات شهر أكتوبر. وانخفض سعر الدولار إلى 5.01 دينار اليوم مقابل 5.05 دينار الخميس الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع اليورو إلى 4.91 دينار مقابل 4.88 دينار الخميس، وقفز سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.59 دينار مقابل 5.44 دينار نهاية الأسبوع الماضي.