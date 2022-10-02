الارصاد: كتلة هوائية باردة وانخفاض تدريجي للحرارة على هذه المناطق وتكاثر للسحب بدءا من الغد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 02/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد اعتدال في درجات الحرارة علي مناطق الشمال نتيجة تأثير كتلة هوائية باردة نسبياً وتكون مصحوبة برياح شمالية نشطة هذا اليوم خاصة على الساحل الشرقي.

ووفقا للتقرير تبقي الأجواء صيفية هذا اليوم على مناطق الوسط والجنوب حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها علي أغلب مناطق الوسط والجنوب مابين ( 36 – 41 )مْ وتنخفض تدريجياً من يوم الغد.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتكاثر السحب من حين إلى أخر على بعض مناطق الشمال ابتداء من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي والثلاثاء والأربعاء تشمل اغلب مناطق الشمال.

والله اعلـــــــــم.