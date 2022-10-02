بن صالح: الكثير من نسائنا المسلمات ابتعدن عن الأخلاق واخترن التقليد وحياة الميوعة

زعم سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أن الكثير من النساء المسلمات ابتعدن عن الأخلاق واخترن التقليد وحياة الميوعة، على حد قوله.

وقال بن صالح، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مما لاحظته وتابعته عبر العديد من وسائل الاعلام أن النساء اللاتي دخلن دين الإسلام وقد كن على ديانات أخرى وجدتهن قد ارتدين الحجاب أو اللباس الشرعي لباس الحشمة والوقار وغيرن من نمط حياتهن السابقة إلى حياة المسلمة الملتزمة التي لا تتبرج ولا تقهقه ولا تخرج عن أدب الحديث”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “بينما بعض أو لنقل الكثير من المسلمات اللاتي ولدن مسلمات ونشأن في بيوت المسلمين ويتحدثن لغة القرآن ويسمعنه يتلى ليل نهار نجدهن قد ابتعدن كثيراً عن حياة المرأة المسلمة وأخلاقها واخترن السير وراء التقليد وحياة الميوعة، وبعضهن يدافعن عن مثل هذه الحياة بكل جرأة على الله ورسوله”، بحسب وصفه.