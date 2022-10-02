مسؤول بجهاز الردع يكشف لـ”أخبارليبيا24″ تفاصيل إخلاء عمارات بحرم قاعدة معيتيقة 

أخبارليبيا24- خاص

كشف مسؤول في جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تفاصيل إخطار الإخلاء الخاص بحوالي 8 عمارات داخل حرم قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس.

وقال المسؤول في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ السبت، :”إن العمارات تابعة لجهاز الطب العسكري، وتم الاستيلاء على هذه العمارات منذ عام 2011 من قبل أشخاص يملكون مساكن خاصة”.

وأضاف المسول :”من بين هؤلاء الأشخاص الذين استولوا على العمارات من قام بتأجير بيته بأسعار تتراوح بين 5000 إلى 7000 دينار شهري وسكن في شقة استولى عليها وليست من حقه، وهناك من استولى على 3 شقق وقام بتأجيرهن”.

وأوضح المسؤول، أن الإخطار والملف لدى النيابة العسكرية وأعضاء الردع مرافقين لأعضاء النيابة المكلفين بتوصيل وتسليم الإخطار، وسيتم تنفيذ الإخلاء فور انتهاء المدة المحددة.

وأشار المسؤول في الجهاز إلى أن السكن من حق الأطباء العاملين بمستشفى معيتيقة العسكري، الذي يقدم خدمات ، حيث افتتح قسم قسطرة علاجية مجاني وكذلك نساء وولادة وعلاج طبيعي، والطيارين كذلك.

وتابع المسؤول :”بعد عام 2011 تم الاستيلاء على مقار عديدة وأراضي وأملاك عامة وخاصة من قبل بعض الأشخاص بسبب الفوضى التي تشهدها البلاد، كذلك كان هناك مجموعة قد استولت على قطعه أرض داخل حرم قاعدة طرابلس الجوية وتم إخلاءها الأيام الماضية”.

وأكد أن الأرض مملوكة للقوات المسلحة الليبية، والمباني “العمارات 8” يملكها المستشفى العسكري، واللجنة سلمت الإخطار وقبلت أن تعطي تعويضاً لهم مقابل خروجهم قبل انتهاء المدة بالرغم من أنه ليس من حقهم.

ولفت المسؤول إلى أنه تم إخلاء عمارات مستشفى السبيعة وحالياً باشروا تسليمها للأطباء القادمين من مدن عدة وتسكينهم حتى يكون مقر سكنهم قرب مقر عملهم، مؤكدًا أن اللجنة اعطت مدة محددة ومن لم يخلي الشقة سيتم إخراجه منها.

ونفى المسؤول الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار الإخلاء جاء لتسكين طيارين أجانب من الجنسيات التركية والأمريكية والإنجليزية كما يشاع.

وأفاد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً ومجرد شائعات لا يعلم ما الغرض منها، مضيفاً أن مدير مستشفى معيتيقة العسكري يقطع مسافة طويلة يومياً قادماً من مدينة غرب طرابلس لإداء عمله وغيره من الأطباء، فهم أولى بالسكن فيها.