الدبيبة: رفعنا الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى الضعف

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المتقاعدين في يومهم الوطني، مؤكدا أنه تم إعطائهم اهتماما خاصا برفع الحد الأدنى لمعاشاتهم من 450 إلى 900 دينار.

وأضاف الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه تم تأسيس صندوق التأمين الصحي ليقدم 6 خدمات علاجية إلى 2 مليون من أسر المتقاعدين، لضمان حياة كريمة لمن قدموا سنوات أعمارهم في خدمة بلادهم.

وشارك الدبيبة ووزارة الشؤون الاجتماعية ونقابة المتقاعدين، في احتفالية اليوم الوطني للمتقاعدين الذي أقره مجلس الوزراء، بمشاركة لفيف من شريحة المتقاعدين.

وبينت منصة “حكومتنا” أن الدبيبة قدم في كلمته خلال الاحتفالية التحية لكل المتقاعدين في أرجاء ليبيا مؤكداً لهم أنه ما يزال ثمة التزام كبير تجاههم للحصول على حقوقهم.