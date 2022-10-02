بالصور.. حملة مرورية نسائية في بنغازي

قالت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، إن وحدة الشرطة النسائية أطلقت حملة أمنية مرورية تستهدف كشف أوراق المركبات وإتمام إجراءاتها القانونية وإزالة التعتيم الموجود على الزجاج.

وأشارت المديرية، في بيان صحفي، إلى أن المرحلة الأولى من الحملة تستهدف إزالة تعتيم وتركيب اللوحات المعدنية، ومعاقبة الخارجين عن القانون، بإسناد من قسم التمركزات الأمنية وبالتعاون مع قسم المرور والتراخيص .

– اجتماع أمني لحل أزمة الاختناق المروري في شوارع طرابلس (صور)

– بالصور: حادث مروري بطريق الشط

– بالصور.. إصابة رجل مرور بطلق ناري مجهول

انتشار الزجاج المعتم في بنغازي

جاءت هذه الحملة التي تشرف عليها رئيسة الوحدة، النقيب فوزية الحسناوي، نتيجة انتشار الزجاج المعتم وقيادة المركبات دون لوحات معدنية. وأوضح البيان أن هذه الممارسات «تجعل من الخدمات التي تقدمها الشرطة النسائية شيئًا ضروريًا وحتميًا في الأعمال التي تتطلب تواجدًا للعنصر النسائي».

إحدى عناصر وحدة الشرطة النسائية في حملة أمنية مرورية بمدينة بنغازي، 2 أكتوبر 2022. (مديرية أمن بنغازي)

إحدى عناصر وحدة الشرطة النسائية في حملة أمنية مرورية بمدينة بنغازي، 2 أكتوبر 2022. (مديرية أمن بنغازي)

إحدى عناصر وحدة الشرطة النسائية في حملة أمنية مرورية بمدينة بنغازي، 2 أكتوبر 2022. (مديرية أمن بنغازي)

وحدة الشرطة النسائية في حملة أمنية مرورية بمدينة بنغازي، 2 أكتوبر 2022. (مديرية أمن بنغازي)