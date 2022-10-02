الرقابة الإدارية: شركة “أكاكوس” تشتري سيارة بـ154.7 ألف دولار لمديرها

الوطن| متابعات

بيّنت هيئة الرقابة الإدارية أن شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية قد اشترت سيارة لرئيس لجنة الإدارة بمبلغ 154 ألفًا و700 دولار، بالإضافة إلى “هواتف محمولة بأسعار مرتفعة وصلت إلى 177 ألف و775 دولار” وفق تقريرها السنوي لعام 2021.

وأشارت الهيئة إلى تكليف “الشركة موظفين بمهام مديرين عامين بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط رقم (07) لسنة 2007م, من حيث الشروط الواجب توفرها فيما يكلف بالمهام القيادية الخاصة بمدة الخبرة السابقة لشغل الوظيفة”، منوّهةً إلى أنّ الشركة “لم تتخذ أي إجراء حيال المستخدمين المنقطعين عن العمل لسنوات مختلفة من 2013 إلى 2019، وكذلك دفع مرتبات أحد المستخدمين والموفدين لدورة تدريبية بالخارج والمنقطع عن العمل منذ 1 يناير 2018” وفق قولها.

وإضافةً إلى ما سبق، رصدت الهيئة “عدم تشغيل منظومة قياس شحنات النفط المصدرة بحظيرة ميناء الزاوية، والتي بلغت تكلفتها 3 ملايين دولار أميركي، بسبب وجود مشاكل تقنية رغم دفع قيمتها بالكامل”، مشيرةً إلى “استئجار مبنى إداري عام 2020 بمبلغ 120 أف دينار شهريا، وبقيمة مليون و440 ألف دينار سنويا”.

هذا ولم يصدر رد رسمي من “أكاكوس” حتى الآن بشأن ما ورد في تقرير هيئة الرقابة الإدارية.