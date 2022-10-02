عبدالله الثني: نواب طالبوني بتعيين حسن طاطاناكي في محفظة ليبيا للاستثمار ولو لأسبوع واحد

روى عبدالله الثني، رئيس الحكومة السابق، ان مجموعة من النواب، حاولوا التأثير عليه، لتعيين حسن طاطاناكي في محفظة ليبيا للاستثمار.

وقال الثني في تصريحات صحفية: “تدارسنا أنا ومجلس أمناء المحفظة هذا الموضوع وكلهم أكدوا أنه لا يجوز، ورفضنا الموضوع، وطلبوا مني تكليفه حتى لو لمدة أسبوع، وهو ما معناه أنهم يريدون تمرير أشياء معينة خلال هذا الأسبوع”.

وتابع الثني، “بعد رفضي الطلب خلال زيارتي إلى طبرق حاولوا اغتيالي برصاص خرطوش، ونحن لم نُطلق عليهم الرصاص من المدافع الرشاشة التي كانت معنا بالسيارة”.

وأكد الثني أن كثيرون لا يعرفون العقبات التي واجهت الحكومة المؤقتة، قائلاً: “كنا نعمل بالإقراض، والمجتمع الدولي أتى بحكومة السراج، وكنا ننوي التسليم له”، لافتاً إلى أنه ذهب للسراج في القاهرة، وقال له نصًا اذهب لمجلس النواب لأخذ الثقة، وسأسلم الحكومة لك في اليوم التالي.

واستكمل: “للأسف السراج لم يحصل على الثقة من مجلس النواب، والصديق الكبير لم يكن يُحول نقود لحكومتنا حتى من قبل تعيين حكومة السراج”.

وشدد الثني على أن الإخوان ممنهجين ومسيطرين حتى قبل تعيين حكومة السراج، وقال إن الكبير تعمد عدم تحويل أي درهم لحكومته، ولولا علي الحبري ومجهوداته بطباعة العملة لمارست حكومته الاقتراض.