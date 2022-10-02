نظام المحافظات..الكوني يستعرض مع النخب الطرابلسية رؤيته عن اللامركزية لإنصاف الشعب 

أخبارليبيا24

استعرض النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مع نخبة من حكماء وأعيان ونشطاء المجتمع المدني في طرابلس، رؤيته عن جدوى نظام اللامركزية.

وأكد الكوني خلال جلسة حوارية استثنائية جرت بقصر الخلد بالعاصمة طرابلس إدراكه لحجم المعاناة التي تتكبدها طرابلس كمدينة نتيجة لوجود مؤسسات الدولة المركزية ضمن حدودها.

وأضاف النائب بالمجلس الرئاسي، أن هذا الأمر جعل من طرابلس محط غنيمة وعدوان من قبل الطامعين في السلطة أو في الثروة، مبينًا رؤيته عن جدوى نظام اللامركزية لإبعاد شبح هذه التهديدات عن المدينة.

وأكد الكوني أن العودة للعمل بنظام المحافظات السابق، الذي يستند إلى آليات جهوية قادرة على تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة، وسرعة الاستجابة لانتظارات الناس حيثما كانوا، وبسط الأمن والاستقرار وفق ذلك على كامل التراب الليبي.

وأوضح النائب أن هذا النظام سيساهم في الحد من الفساد المالي والإداري، وفق سهولة المراقبة المباشرة لأوجه صرف المال العام، وتفكيك التكدس الحالي للثروة في يد السلطة المركزية.

وذكر الكوني أن هذا النظام سيساهم من ناحية اخرى في تخفيف الأعباء على الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي، وقيادة الأمة.