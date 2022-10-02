شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس والزنتان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال صيانة في مناطق متفرقة في العاصمة طرابلس وزنتان.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فنيي ومهندسي الصيانة بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء صيانة العطل الطارئ داخل محطة (المربع) بمنطقة اربع شوارع الكهرباء بعد انفجار قاطع ضغط عالي.

وأشارت الشركة إلى العمل على تغيّير محوّل محروق حجم ( 500 ك . ف . أ ) داخل محطة الشوك التابعة لدائرة توزيع الهضبة، وأيضًا تغيّير وحدة حلقية غازية معطوبة؛ بعد تسرب الغاز منها داخل محطة ضمان البدري التابعة لمكتب التشغيل والصيانة السريعة الحي الجامعي بوحدة حلقية جديدة .

كما قامت فرقة الصيانة بدائرة توزيع حي الأندلس بإجراء أعمال صيانة شملت تركيب صندوق حائطي بمفتاح حجم ( 315 ) وشحن صندوق توزيع وعدد خمس علب توزيع والتحميل عليها وإلغاء خط هوائي متهالك على محطة الرابطي.

وقام أيضا فنيي الصيانة بدائرة توزيع الزنتان باستبدال أعمدة كهربائية (متهالكة) نتيجة التماس كهربائي، ومد الأسلاك على خط الخرساني ، حيث تم تجزئة التفريعة المغذية لعدة محوّلات وعزلها عن الخط، والبدء في صيانة العطل.