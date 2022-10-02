الشركسي: يجب تغيير المحافظ الذي يعتلي بوارج حربية للاستعراض

الوطن|رصد

أكد عضو لجنة ملتقى الحوار الليبي، أحمد الشركسي، ضرورة تغيير المناصب السيادية، مبينا أن “المحافظ الذي يعتلي بوارج حربية لدول الأخرى للاستعراض لا يمكن محاسبته ووجب تغييره”.

وقال الشركسي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن “السلطة التنفيذية التي لا تبسط سيطرتها على البلد وتعود بنا للانقسام وتمارس الفساد ليل نهار وجب تغييرها”.

وتابع: “مجلسا النواب والدولة يمثلنا أيضا قوة قاهرة في اتجاه الانتخابات، أمّا أن يُنجزا مهامهما في الاتفاق على تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية وتحديد موعد الانتخابات أو يجب تجاوزهما والذهاب للبدائل المتاحة كالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا”.