عبدالله الثني: صهد وبوسدرة عرضوا علي الأموال بالتهديد.. لتسليم الحكومة لأحمد معيتيق

قال عبدالله الثني، رئيس الحكومة السابق، إن الدبيبة وباشاغا ليسا مشكلة ليبيا، مؤكداً أن المشكلة الأساسية هي الأمن، فطالما ليس هناك جيش أو شرطة قوية، تسيطر على المشهد، لن يكون هناك أي تطور.

وأشار الثني في تصريحات صحفية، إلى أن ليبيا لم تُركز منذ 2011، على بناء الجيش والشرطة، قائلا: “ولنا مثل في السودان، حينما رأى الجيش أن عمر البشير يشكل خطر على الدولة أطاح به، ومصر كذلك”.

وكشف الثني أن وسطاء عرضوا عليه مبالغ مالية لتسليم الحكومة إلى أحمد معيتيق، وفي المقابل ستحول الأموال في صورة صكوك مالية، إلى حسابات خارج البلاد، وهو ما رفضه تمامًا، مضيفاً: “أحمد معيتيق كان محترم في كل ردود فعله، حتى عندما تم الطعن في حكومته، خرج بمنتهى الاحترام”.

ولفت الثني إلى أن إبراهيم صهد ومحمد بوسدرة كانا ضمن مجموعة من الوسطاء ممن عرضوا عليه الأموال لتسليم الحكومة لأحمد معيتيق، وكان قدموهم بطريقة التهديد، مشيراً إلى أن المجموعة التي عرضت عليه الأموال لتسليم الحكومة لأحمد معيتيق، كانوا يتكلمون باسم التيار الإسلامي بالكامل.