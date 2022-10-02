بلدية بنغازي تعلن إغلاق الجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وشارع الجزائر 

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أعلنت بلدية بنغازي أنه سيتم إغلاق الجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وشارع الجزائر اعتباراً من 04 أكتوبر الجاري.

وأوضح المكتب الإعلامي في بلدية بنغازي أن إغلاق الجسر المذكور من أجل البدء في تنفيذ أعمال الصيانة.

وكان مكتب الإعلام أعلن اليومين الماضيين الشروع في أعمال صيانة جسر سيدي يونس الرابط بين شارع الجزائر وجزيرة دوران سيدي يونس، وهو أحد الجسور الثلاثة التي تضررت جراء الحرب على الإرهاب.

يشار إلى أن بلدية بنغازي انتهت الفترة القليلة الماضية من أعمال صيانة جسر طريق أحمد رفيق المهدوي وإعادة افتتاحه، وهو من ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.