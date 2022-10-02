الحويج: حرية الإنسان تتحقق مع الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحويج، يوم السبت بديوان الوزارة مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

بدأ الاجتماع باستعراض العديد من النقاط البالغة الاهمية للأزمة العالمية الحالية من الجانب الاقتصادي و ارتباطه بحقوق الإنسان لحماية و تعزيز حق المواطن الاقتصادي من التضخم وأثره السلبي على مستوى وضع الفقر و البطالة، بحسب بيان الحويج.

تطرق الوزير الى السياسات والاجراءات التى تعالج نقاط الضعف مشيرًا الى ان صعوبات الوضع الاقتصادي الغير مستقر و المتغيرات المتلاحقة على الساحة الدوليه فى الوقت الراهن ولها آثارها السريعة فى زعزعة الاوضاع المعيشيه وارتفاع معدلات التضخم فى الدول النامية عموما و ليبيا تحديداً.

وأكد على أن حرية الانسان تتحقق في تحقيق الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والامن الغذائي والدوائي وإحترام القانون والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد بكل نواعه ومؤكدا على عزم الحكومة عامة و وزارة الاقتصاد و التجارة بشكل خاص على بذل كافة الجهود لمعالجة العديد من الاختناقات و ازالة المعوقات لتحسين القدرة التي تحمي من التضخم وتساعد على تحفيز المنافسة في القطاع المالي بتمويل الاستهلاك و ايجاد كافة سبل الحلول لإزالة تشوهات الأسواق و تطبيق الحزم بمكافحة الاحتكار و تعزيز المنافسة لتحقيق النتائج المرجوة، وفق قوله.