هيئة البحث عن المفقودين: استخراج 42 جثة مجهولة في سرت

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج 42 جثة مجهولة الهوية في مدينة سرت.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بناء على البلاغ الوارد للهيئة من النيابة الجزئية بسرت بوجود مقبرة (بمدرسة ابن خلدون بالجيزة البحرية بسرت) قامت الفرق الميدانية من إدارة البحث عن الرفات باستخراج عدد ( 42 ) حالة مجهولة الهوية وتم نقلها إلى مستشفى ابن سيناء بالمدينة .

وأكدت الهيئة أخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة وذلك بالتنسيق مع الطب الشرعي وكذلك قيام الفرق الخاصة بالهيئة بالدفن الشرعي للجثث مجهولة الهوية مشيرة إلى أن هذا العمل استغرق أسبوعين.