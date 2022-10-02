ديوان المحاسبة: وزارة الدفاع استأجرت في 2020 مسكنًا بـ 77 ألف دينار شهريًا 

العنوان – طرابلس

كشف ديوان المحاسبة أن وزارة الدفاع وقعت عقدًا في نوفمبر 2020 بشأن إيجار مسكن بمنطقة النوفليين لمدة سنة بمبلغ 924 ألف دينار.

وأوضح ديوان المحاسبة في تقريره 2021، أن إيجار المنزل يكون اعتباراً من 01 نوفمبر 2020 لمدة عام، حيث يقدر الإيجار شهريًا بمبلغ 77 ألف دينار.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أنه لوحظ بشأنه عدم بيان المستفيد والغرض الذي تم من أجله الإيجار.

وذكر أن الوزارة قامت بالصرف للإدارات والوحدات التابعة لها خصـماً من الباب الثاني في صورة تحويلات مالية وتحميلها على البند مباشرة واعتبارها مصروفات فعلية بدلاً من إحالتها في صـورة تفويضات مصلحية حسب قرار وزير الدفاع (136) لسنة 2021م على أن تسوى بموجب المستندات الدالة عن أوجه الصرف.

وأكد الديوان أنه تم صرف مبالغ في صورة مكافأة شهرية لأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 والمستشارين خصـماً من بند أتعاب ومكافآت لغير العاملين وعدم التقيد بالرقم الوطني بالمخالفة

للقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني، بالإضافة الى عدم التزام اللجنة بتسوية الحوالات المالية الأخرى التي تحال للجنة.

وأفاد الديوان أن الوزارة لم تلتزم بالضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (346) لسنة 2013م فيما يخص الإيجار، بالإضافة إلى أنه يتم صرف الصكوك بأسماء الأشخاص المؤجرين التابعين للوزارة بدلاً من إظهار الصك لمالك العقار.