الحامي: لا علاقة لمجلس الدولة بمقترح عرض الدستور الفيدرالي

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي إنه ردًا على طرح “الدّستور الفيدرالي” بمجلس النواب فإن اللائحة التنظيمية لعمل المجلس تنص على تقديم المقترحات لبنود جدول الأعمال لجلسات المجلس.

الحامي أشارت في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن تقديم مقترح أعضاء نواب برقة عرض الدستور الفيدرالي غير المعدّل صحيح عند العرض والنقاش ولا علاقة لمجلس الدولة به ويكون موقفاً في حال تمّ اعتماده.

وبيّن أن الاتفاق السياسي ينص على ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة وليس من التوافق رفض عدد كبير من أعضاء المجلس طرح الدستور الفيدرالي.

