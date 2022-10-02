أوحيدة يطالب النائب العام بالتحقيق مع الكبير بتهمة التخابر مع بريطانيا

طالب عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة النائب العام بالتحقيق مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بتهمة التخابر مع بريطانيا.

وقال أوحيدة في تصريحات صحفية، إن استقبال الصديق الكبير للسفينة البريطانية يؤكد أنه رجل بريطانيا في ليبيا، ومثل هذه التصرفات تصنف في القانون الليبي بالتخابر مع أطراف أجنبية.

وحمل أوحيدة: الصديق الكبير مسؤولية الفساد المستشري في ليبيا بسبب تمويله حكومة الدبيبة المنتهية الولاية والمليشيات، متسائلًا عن ما علاقة وزيرة خارجية الدبيبة في استقبال بارجة عسكرية بريطانية، لافتًا إلى أن استقبال سفينة الإنزال البريطانية في قاعدة طرابلس البحرية دليل على تغلغل بريطانيا في الأزمة الليبية.

وتابع أوحيدة: “بريطانيا يفترض بها أن تتأى بنفسها عن التغلغل في أزمة ليبيا”، مشيرًا إلى أن دور بريطانيا سلبي في كل القضايا العربية والإسلامية، لافتًا إلى أن الدبيبة وحكومته “يعملون وفق سياسة الأمر الواقع في ظل العلاقات المشبوهة لاستمرار شرعيته المستمدة من بريطانيا وتركيا و أمريكا، وطرابلس مختطفة من الدبيبة والمليشيات التي تعمل بالمقابل المالي من عائدات النفط”.