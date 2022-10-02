أسامة الصلابي: أبشّر المطبلين للطغاة بعذاب طويل

أكد أسامة الصلابي، القيادي الليبي في تنظيم الإخوان، المدرج على قوائم الإرهاب، أنه يبشر من وصفه بـ«المطبلين للطغاة»، بعذاب طويل، على حد وصفه.

وقال الصلابي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أسوأ مهنة وأقبحها أن يعمل الإنسان عملا ضد ضميره، يبرر للطغاة، ويطبل لهم، وينشر الأكاذيب، ويفتري على الناس من أجل منصب أو حفنة من المال، أو لحقد وحسد تجاه من يخالفه”، بحسب قوله.

وأضاف “لهذا أبشر بغمٍّ لازمٍ لا يفارق قلبك وعذاب طويل لا يبرح صدرك المخنوق إلا بتوبة صادقة واعتذار عميم”، وفقا لتعبيره.