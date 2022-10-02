النهر الصناعي: السيطرة على تسرب مياه بخط اجدابيا بنغازي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي السيطرة على تسرب مياه ناتج عن الاعتداء على محطة بخط اجدابيا بنغازي.

وأكد مدير موقع خزان سلوق حدوث اعتداء أمس السبت على المحطة رقم 122+860 خط اجدابيا / بنغازي إلا أن فرق التشغيل والصيانة تمكنت من السيطرة على التسريب بحسب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

ودعت إدارة جهاز النهر الصناعي كافة الجهات الأمنية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن القومي المائي لمدينة بنغازي.