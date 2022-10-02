بالصور.. بدء أعمال مشروع إنشاء برج ميناء بنغازي

أعلنت إدارة ميناء بنغازي، اليوم الأحد، بدء مشروع إنشاء برج الميناء.

وأشارت إدارة الميناء، في بيان، إلى بدء أعمال صب الخرسانة المسلحة للجزء الأول من قاعدة المبنى بمساحة 3200 متر مربع. ونوه البيان إلى «توريد 1150 متر مكعب من الخرسانة، ومن المقرر الانتهاء من صب الخرسانات اليوم أو غدًا».

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مشروع برج ميناء بنغازي

يشار إلى أن تنفيذ المشروع يجري بواسطة الفرق الفنية الخاصة بشركة الرائد المتجدد للمقاولات العامة، وبالتعاون مع فرق شركة المتحدة للخرسانات، وفريق شركة المجموعة الأفريقية للخرسانات، وفريق المعمل القياسي للاختبارات المعملية الخاص بشركة برقة ليبيا القابضة، وبإشراف شركة الخبرة الفنية للاستشارات والأعمال الهندسية.

من أعمال صب الخرسانة بمشروع إنشاء برج ميناء بنغازي، 2 أكتوبر 2022. (ميناء بنغازي)

من أعمال صب الخرسانة بمشروع إنشاء برج ميناء بنغازي، 2 أكتوبر 2022. (ميناء بنغازي)

من أعمال صب الخرسانة بمشروع إنشاء برج ميناء بنغازي، 2 أكتوبر 2022. (ميناء بنغازي)