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العثور على مقبرة في مدرسة بمنطقة الجيزة البحرية سرت واستخراج 42 جثة 

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – سرت 

كشفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأحد، عن وجود مقبرة بمدرسة ابن خلدون بالجيزة البحرية في سرت بعد بلاغ وارد من النيابة الجزئية. 

وأوضحت الهيئة أن الفرق الميدانية من إدارة البحث على الرفات باستخراج عدد 42 حالة مجهولة الهوية وتم نقلها الى مستشفى ابن سيناء بالمدينة.  

وأضافت هيئة البحث والتعرف على المفقودين، أنه تم العمل على أخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة وذلك بالتنسيق مع الطب الشرعي.  

وأشارت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إلى أن الفرق الخاصة بالهيئة قامت بالدفن الشرعي للجثث مجهولة الهوية. 

 


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صحيفة العنوان الليبية

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