المجلس البلدي وادي عتبة: الوضع الصحي منهار تمامًا ومزرٍ للغاية في مستشفيات البلدية

ليبيا – قال عضو المجلس البلدي وادي عتبة موسى كرير إن الوضع الصحي منهار تمامًا ومزرٍ للغاية، ولا توجد أدنى الخدمات الصحية في المستشفيات بالبلدية.

كرير أوضح في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت أن المستشفيات تعاني نقصًا حادًّا في الأطقم الطبية.

وأشار إلى أن البلدية طالبت في أكثر من مناسبة وزارة الصحة بضرورة معالجة الوضع الصّحي بالمنطقة، لكنها لم تستجب حتى الآن.

