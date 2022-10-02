مجلس النواب يقرر إسقاط عضوية عدد من أعضائه وقبول استقالة آخرين

طبرق 02 أكتوبر 2022 (وال)- قرر مجلس النواب إسقاط عضوية عدد من النواب، وقبول استقالة عدد من أعضائه وفق القرارين رقم (6) و (7) لسنة 2022 .

ونص القرار الأول على قبول استقالة 4 من أعضائه وهم، (أحميد حومة وعلي القائدي وعبدالله اللافي ، وخالد الأسطى).

كما أصدر مجلس النواب القرار رقم (7) لسنة 2022، ويقضي القرار بإسقاط العضوية عن 9 من أعضائه ممن كلفوا بمهام بالسلطة التنفيذية وهم، (فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الأسبق، فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق الأسبق ورئيس الحكومة الليبية المكلفة حاليا من البرلمان، علي القطراني عضو المجلس الرئاسي الأسبق ونائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، و صالح همة، محمد لينو ، عبدالمطلب ثابت، المندوب الحالي لليبيا بالجامعة العربية، أبوبكر صالح ، زياد دغيم، عبدالغني الفطيسي).

وجاء القرار وفق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بعد تصويت مجلس النواب بإعفاء النواب الذين تولوا مناصب في الدولة وقبول استقالات الآخرين. (وال _ طبرق)

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