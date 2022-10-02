الناشط عبيد للدبيبة: حاسب حكومتك على الفساد أولا

الوطن| رصد

قال الناشط المدني محمد عبيد، إن قرار رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، بشأن ترشيد الإنفاق، يعد اعترافاً من الحكومة بخطأ سياساتها في الإنفاق.

وأضاف عبيد، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الدبيبة ركز على عدد محدود من جهات الإنفاق وتغافل عن أشياء كبيرة، مطالبا بضرورة تطبيق الإجراءات الواردة في المنشور الذي أصدره الدبيبة على الجميع وليس صغار الموظفين.

وأشار عبيد إلى ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة من قبل الدبيبة على الصفوف الأولى والقيادات الكبرى بحكومته، وإحالة أي شخص أشار تقرير المحاسبة بمسؤوليته عن أي تجاوز للتحقيق القضائي.

وأكد أن الفساد الحقيقي ليس في النفقات البسيطة، ولكن تقرير ديوان المحاسبة كشف عن أموال ضخمة مهدرة في بعض المؤسسات الكبرى، والوزارات.