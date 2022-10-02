استخراج 42 جثة مجهولة الهوية في مدينة سرت الليبية

استخرجت الفرق الميدانية في «إدارة البحث عن الرفاة بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا»، 42 جثة مجهولة الهوية في منطقة «الجيزة البحرية» في مدينة سرت الساحلية، شمال وسط البلاد.

وقالت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» الأحد، إن استخراج هذه الجثث جاء «في إطار ما تقوم به من أعمال وعلى مدار أسبوعين، وبناء على البلاغ الوارد للهيئة من النيابة الجزئية بسرت بوجود مقبرة في إحدى مدارس المدينة» (مدرسة ابن خلدون بالجيزة البحرية).

وأكدت الهيئة، نقل «كل الجثامين المنتشلة إلى مستشفى ابن سيناء بالمدينة»، موضحةً أن العمل «تم على أخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة، بالتنسيق مع الطب الشرعي، وذلك قبل قيام فرق الهيئة الخاصة بدفن الجثث على الطريقة الشرعية».

وكانت سرت إحدى أبرز المناطق التي سيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي في عامي 2015 و2016، قبل أن يتم إخراجه في حرب خاضتها «حكومة الوفاق الوطني» السابقة، واستعانت فيها بقوات نظامية وغير نظامية في ليبيا، بالإضافة للطيران الحربي الأميركي التابع لقوات «أفريكوم» الذي شارك في قصف بعض المناطق. وعرفت هذه العملية العسكرية باسم حرب «البنيان المرصوص»، وانتهت بنهاية عام 2016، وأسفرت عن هزيمة قوات «داعش»، ومقتل أغلب أفراده، وأسر بعضهم، فيما هرب البقية إلى الصحراء الجنوبية في البلاد.