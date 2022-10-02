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الدبيبة يشارك في «احتفالية المتقاعدين» رفقة عادل جمعة ووزيرته للشؤون الاجتماعية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك رئيس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وزارة الشؤون الاجتماعية ونقابة المتقاعدين، احتفالية اليوم الوطني للمتقاعدين الذي أقره مجلس وزراءه، بمشاركة عدد من المتقاعدين.

وقال بيان صادر عن حكومة الدبيبة: “أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، في كلمة لها دور الحكومة في دعم هذه الشريحة والاهتمام بها في كافة الجوانب”.

وأضاف البيان “أكد نقيب المتقاعدين أن ما قامت به حكومة الوحدة لم تقم به أي حكومة في السابق، بدءا من اعتماد يوم وطني، ومعالجة الحد الأدنى للمعاشات، وانطلاق برنامج التأمين الصحي”.

وحيا الدبيبة كل المتقاعدين في أرجاء الوطن، مؤكداً لهم أنه ما يزال ثمة التزام كبير تجاههم للحصول على حقوقهم، وفي ختام الاحتفال تم تكريم عدد من المتقاعدين الذين قدموا جهدهم من أجل خدمة الوطن من مختلف مناطق البلاد.

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صحيفة الساعة 24

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