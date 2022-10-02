الزيات: المعلومات المتداولة حول منتج تونة “جنزور” غير صحيحة

العنوان – طرابلس

نفى مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة حول منتج التونة الذي يحمل العلامة التجارية “جنزور”.

وأضاف الزيات – بحسب قناة تبادل – أن منتج التونة هو منتج محلي الصنع وليس كما يٌشاع بأنه منتج مستورد من دولة تايلاند.

وأوضح أن مايشاع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشان وجود غش تجاري بأحد المنتجات الليبية للتونة والذي يحمل العلامة التجارية “جنزور” وما يشاع بأن منشأه تايلندي وليس صناعة محلية شائعات عارية عن الصحة.

وذكر مدير المكتب، أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من أولوياته تفنيد مثل هذه الشائعات التي تحارب الإنتاج المحلي والالتزام بمبدأ الشفافية أمام المستهلك.

وأفاد الزيات أن منتج التونة الذي يحمل العلامة التجارية “جنزور” مصنع من قبل شركة “التنارة” والتي يوجد مصنعها ومخازنها بمدينة زليتن وهي مقيدة ضمن سجلات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأكد مدير المكتب أنه تتم متابعة ومراقبة جودة خطوط إنتاجه بشكل مستمر من قبل مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بما يطابق المواصفات القياسية والصحية الليبية المعتمدة.