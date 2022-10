الفارسي: أكبر معوق يعرقل توحيد المؤسسة العسكرية هو فوضى السلاح

ليبيا – قال يوسف الفارسي الأكاديمي والخبير الليبي إن الأزمة الأمنية في الغرب الليبي تعيد للواجهة أهمية المسار الأمني والعسكري وتوحيد القوات المسلحة في أنحاء البلاد كافة.

الفارسي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” بأن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة مدعومة من القيادة العامة للجيش، التي قامت بجهود جبارة في توحيد المؤسسة العسكرية، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها تواجه جملة من العراقيل والتي تستوجب إزاحتها بشكل سريع.

وأوضح الخبير أن أكبر معوق يعرقل توحيد المؤسسة العسكرية هو فوضى السلاح والتي تتجاوز 23 مليون قطعة سلاح، والمليشيات الخارجة عن القانون وغير الخاضعة لسلطة الدولة، خاصة مع التدخلات العسكرية الأجنبية ووجود مرتزقة وقوات أجنبية.

وأردف أنه لا بد من وجود دعم دولي لجهود اللجنة العسكرية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وبدء تطبيق برنامج حل وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها.

واستدرك أنه لا يبدو هناك نية دولية حقيقية لدعم هذا المسار، مع محاولات عدة أطراف داخلية وخارجية لإطالة أمد الأزمة كونها مستفيدة من بقائها.

