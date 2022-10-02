بريطانيا تُمدد عقوبات التجميد بحق عدد من المؤسسات الليبية

مددت بريطانيا عقوبات التجميد بحق عدد من المؤسسات الليبية، وبحسب مكتب تنفيذ العقوبات البريطاني “OFSI”، فقد شملت العقوبات تجميد أصول خاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، ومحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار.

ويأتي تمديد العقوبات المفروضة على محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بناء على القرار الصادر من مجلس الأمن في مارس 2011م.

ويفرض القانون على الحكومة البريطانية فرض عقوبات على أي كيانات أو أشخاص متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو خرق للقانون الدولي الإنساني، أو تمارس أنشطة من شأنها تقويض انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية وسلمية ومستقلة، أو أي نشاط آخر يهدد السلام والاستقرار والأمن.

ومن ضمن الشخصيات التي شملتهم العقوبات الأخيرة، يفغيني فيكتوروفيتش بريجوزين، المسؤول عن مجموعة فاغنر الروسية، لتورطه في إرسال مرتزقة إلى ليبيا.