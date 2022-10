ميدل إيست آي: دور بيرقدار في ليبيا مؤشر على نوايا تركيا التوسعية في إفريقيا

ليبيا- نبه تقرير تحليلي نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني لمخاطر مواصلة تركيا لمساعيها التوسعية في قارة إفريقيا من خلال ليبيا وغيرها من الدول الأخرى.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد، تطرق للسجل الحافل لنشاطات طائرات “بيرقدار” من دون طيار في ليبيا. ناقلًا عن المحلل السياسي بشير عبد الله وجهة نظره بالخصوص.

وقال عبد الله: “إن دور هذه الطائرات في ليبيا يظهر بوضوح أن تركيا تريد توسيع نفوذها عبر القارة السمراء”.

ترجمة المرصد – خاص

