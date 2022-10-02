البدء بتنفيذ مشروع برج الميناء في بنغازي (صور)

الوطن| رصد

شرعت إدارة ميناء بنغازي، اليوم الأحد، بمشروع إنشاء برج الميناء، حيث تم البدء بأعمال صب الخرسانة المسلحة للجزء الأول من قاعدة المبنى بمساحة 3200 متر مربع.

وقالت الإدارة في بيان، إنها استوردت 1150 مترا مكعبا من الخرسانة، ومن المقرر الانتهاء من صب الخرسانات اليوم أو غدًا.

يذكر أن تنفيذ المشروع يجري بواسطة الفرق الفنية الخاصة بشركة الرائد المتجدد للمقاولات العامة، وبالتعاون مع فرق شركة المتحدة للخرسانات، وفريق شركة المجموعة الأفريقية للخرسانات، وفريق المعمل القياسي للاختبارات المعملية الخاص بشركة برقة ليبيا القابضة، وبإشراف شركة الخبرة الفنية للاستشارات والأعمال الهندسية.