على هامش مؤتمر يونيسكو بالمكسيك.. توغي تبحث تعزيز التعاون الثقافي المشترك مع عدة دول

أخبار ليبيا 24

شاركت وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، بمؤتمر “يونيسكو” العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة بالمكسيك.

وأجرت توغي على هامش مشاركتها بالمؤتمر، مباحثات مع المديرة العامة لـ”يونيسكو” أودري أزولاي.

وبحثت وزيرة الثقافة تعزيز التعاون الثقافي المشترك مع نظرائها الفلسطيني والمغربي والمكسيكي والمجري والمالطي والعراقي والبوركيني والكوت ديفواري، ومندوب الكويت باليونيسكو، ، وفق منصة حكومتنا، التابعة لحكومة الوحدة.

وحظر مؤتمر اليونيسكو العالمي 150 دولة على مدار ثلاثة أيام في مكسيكو بمشاركة 2600 مشارك. واعتمد المؤتمر نص إعلان ختامي يؤكد أن الثقافة هي “منفعة عامة عالمية”، واتفقت الدول على اتباع خريطة طريق مشتركة تعزز السياسات العامة في هذا المجال.