بحضور الدبيبة والمقريف.. ورشة عمل حول إصلاح التعليم الأساسي والثانوي

نظَّم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ووزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صباح اليوم الأحد، بقاعة شحات في فندق كورنثيا في العاصمة طرابلس ورشة عمل حول إصلاح التعليم الأساسي والثانوي في ليبيا.

وحضر فعاليات الورشة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير التربية والتعليم موسى المقريف، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان وشؤون المؤسسات علي التبروري، وعدد من مديري المراكز والإدارات بالوزارة ومراقبو التربية والتعليم بالمراقبات وعدد من المختصين بالتربية والتعليم.

محاور ورشة العمل حول إصلاح التعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فعاليات الورشة تضمنت عرضًا لنتائج دراسات الفرق الفرعية حول البيئة المدرسية، والقيادة الإدارية المدرسية والتعليمية، والمناهج والقياس والتقييم التربوي، والمعلمين والمفتشين، والإخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين، والدعم الإحصائي.

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وأوضحت الوزارة أن مشروع إصلاح التعليم الأساسي والثانوي يهدف إلى رفع كفاءة المعلمين والعاملين بالقطاع وبناء بيئة مدرسية مناسبة للتعليم والتعلم ووضع مناهج دراسية تواكب التطور والإدارة وتعزيز وترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء.

الدبيبة يتحدث عن مساعي الحكومة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة

وافتتح الدبيبة فعاليات الورشة وهنأ في مستهلها المعلمين لمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد مثمنًا دورهم، مؤكدًا «أن التعليم هو المحور الذي يقوم عليه البناء، وأن الارتقاء بمستوى التعليم ووضع استراتيجية للنهوض به هو هدف للحكومة من يوم إنشائها، معززًا حديثًا بتفعيل الحكومة القانون رقم (4) الخاص برفع مرتبات المعلمين».

وتحدث الدبيبة في كلمته عن مساعي حكومة الوحدة الوطنية لتوفير بيئة تعليمية ملائمة من خلال إنشاء مبانٍ مدرسية بديلة لمدارس الصفيح التي تزيد أعمارها على 30 سنة، وكذلك قراره بشأن إنشاء 1500 مدرسة جديدة خلال ثلاثة سنوات.

اهمية ورشة العمل

وأكد وزير التربية والتعليم موسى المقريف من جانبه في كلمته على جهود الوزارة في معالجة الصعوبات التي تواجهها، مشددًا على أهمية البيانات في رسم الخطط ووضع السياسات الخاصة بالنهوض بالتعليم.

وأوضح المقريف أهمية ورشة العمل في وضع بعض الخطوات اللازمة لإصلاح قطاع التعليم في ليبيا، لافتًا إلى أهمية التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في إقامة هذه الورشة.

وقال مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، في كلمة له إن فرق عمل المشروع المشكلة بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي قامت بزيارات ميدانية لمختلف أنحاء البلاد للخروج بهذه النتائج.

ورشة العمل حول إصلاح التعليم الأساسي والثانوي في ليبيا، الأحد 2 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

ورشة العمل حول إصلاح التعليم الأساسي والثانوي في ليبيا، الأحد 2 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

ورشة العمل حول إصلاح التعليم الأساسي والثانوي في ليبيا، الأحد 2 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

الدبيبة متحثا أمام ورشة العمل حول إصلاح التعليم الأساسي والثانوي في ليبيا، الأحد 2 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)

ورشة العمل حول إصلاح التعليم الأساسي والثانوي في ليبيا، الأحد 2 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)