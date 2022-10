هاوار: قمة الجزائر العربية فرصة لبحث عدة قضايا منها الأزمة الليبية

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي بوكالة أنباء “هاوار” الكردية السورية إلى أهمية القمة العربية المرتقبة في الجزائر وتأثيرها على الأزمة الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن المحلل السياسي إياد المجالي قوله: إن القمة قد تمثل فرصة لتحسي العلاقات بين الحكومة المصرية وحكومة تصريف الأعمال.

وأضاف المجالي أن القمة تمثل فرصة لمواجهة التحديات الأخرى المتمثلة في عودة الفوضى المسلحة إلى ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

