امغيب: أتوقع أن يلقى عرض دستور الـ 51 قبولًا بين النواب

توقع عضو مجلس النواب سعيد امغيب، اليوم الأحد، أن يلقى الطلب المقدم من قبل أعضاء مجلس النواب بخصوص عرض دستور الـ”51″ قبولًا بين النواب.

وقال امغيب في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”الطلب المقدم من نواب برقة عن إقليم برقة بخصوص عرض دستور الـ”51″ غير المعدل على مجلس النواب للتداول، أعتقد أنه في حال عرضه سوف يجد استجابة ودعم من قبل اعضاء مجلس النواب عن الإقليمين الآخرين”.

وأضاف امغيب:”أنه في حال تمت الموافقة على عرضه للاستفتاء الشعبي من المؤكد أنه سوف يقابل بارتياح وقبول كبيرين من قبل سكان اقليم برقة وفزان على الأقل”.

وأشار امغيب إلى أن ”الحكومات المركزية السابقة مهدت الطريق نحو التصويت بالموافقة على هذا الدستور من خلال التهميش الممنهج والمتعمد لإقليمي برقة وفزان الغنيين بالنفط والثروات”.

وطالب نحو 30 نائبا من مجلس النواب رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعرض دستور عام 1951 غير المعدل على المجلس للتداول بخصوص العودة إلى النظام الاتحادي.

وبحسب نص الطلب الموقع من قبل 30 نائبا عن إقليم برقة، طالب الأعضاء “بتعديل دستور 1951 غير المعدل، مع ضرورة تداول الأمر داخل جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقًا للأقاليم التاريخية الثلاثة”.