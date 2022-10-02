الأبلق: ليبيا بحاجة إلى تجديد الشرعية

قال عضو مجلس النواب “عمار الأبلق” إن موضوع مستقبل الدولة الليبية يجب أن يطرح ويناقش بشفافية بين كافة أطياف الشعب الليبي وهو من يقرر شكل الدولة ونظام الحكم من خلال الاستفتاء.

وأوضح “الأبلق” في تصريحات صحفية، أن مناقشة مجلس الدولة لمسمى القاعدة الدستورية هو تمرير لـ”خدعة” هدفها ضرب مخرجات الهيئة التأسيسية، لافتا إلى أن ما حدث في القاهرة هو تعديل على مسودة الدستور تحت مسمى النقاط الخلافية وهذا ما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر.

وشدد عضو مجلس النواب أن البلاد اليوم بحاجة لتجديد الشرعية عبر اختيار ممثلين جدد وهذا الأمر يتطلب قاعدة دستورية محددة بالتعديل في المادة 30 من الإعلان الدستوري حول مهام المجلس التشريعي القادم وانتهاء المرحلة الانتقالية بالاستفتاء على الدستور وفق قوله.