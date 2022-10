مودرن طوكيو تايمز: معالجة أزمة ليبيا لها تأثير مهم على منطقة الساحل بأكملها

ليبيا- تطرق تقرير تحليلي إلى الانعكاسات الأمنية السلبية لإطاحة حلف شمال الأطلسي “ناتو” بالعقيد الراحل القذافي وزعزعة استقرار ليبيا على منطقة الساحل.

التقرير الذي نشرته صحيفة “مودرن طوكيو تايمز” اليابانية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمت المقتضب ما ورد فيه من مضامين مهمة صحيفة المرصد، اتهم “ناتو” في توسيع النشاط الإرهابي بالمنطقة وتزايد الفقر فيها وعشرات الملايين من النازحين داخليًا وخارجيًا بعد انهيار ليبيا بوصفها قوة اقتصادية إقليمية.

وشدد التقرير على وجوب معالجة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا لتأثيرها غير مباشر على منطقة الساحل بأكملها.

ترجمة المرصد – خاص

