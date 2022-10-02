نائب مصري: تطوير منفذ السلوم البري سيضاعف نقل البضائع بين مصر وليبيا

قال عضو مجلس الشيوخ المصري، النائب محمد الصالحى، إن تنفيذ مشروع تطوير الموانئ والمنافذ البرية المصرية وفي مقدمتها منفذ السلوم البري، سيضاعف التجارة البنية وتعزيز حركة نقل البضائع والسلع بين مصر وليبيا والانفتاح على دول إفريقيا.

وأضاف «الصالحى» في بيان له أصدره اليوم، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري، لكل ما يتعلق بالموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة منفذ السلوم البري وذلك لاستيعاب حركة النقل وتيسير تدفق البضائع على النحو الذي يدفع نحو زيادة معدلات التبادل التجاري مع ليبيا، مؤشراً قوياً على جدية الحكومة في فتح منافذ في كل الاتجاهات.

وأكد الصالحي، أن تطوير منفذ السلوم البري يتم بشكل رائع من خلال إنشاء 13 مبنى جديداً، تتضمن المبنى اللوجستي والبوابتين الشرقية والغربية، ومبنيي السفر والوصول، ومبنيي الرقابة على الصادرات والواردات، وممر المشاة، علاوة على إقامة مناطق لوجيستية ومباني إسعاف ومطافئ ومخازن سفر.