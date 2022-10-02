برلماني مصري: تطوير منفذ السلوم سيزيد معدلات التبادل التجاري مع ليبيا

أكد عضو مجلس الشيوخ المصري، محمد الصالحى، الأهمية الكبرى لتطوير منفذ السلوم لمضاعفة التجارة البينية وتعزيز حركة نقل البضائع والسلع بين مصر وليبيا والانفتاح على دول إفريقيا.

وقال الصالحي في بيان له: “الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع كل ما يتعلق بالموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة منفذ السلوم البري وذلك لاستيعاب حركة النقل وتيسير تدفق البضائع على النحو الذي يدفع نحو زيادة معدلات التبادل التجاري مع ليبيا ومختلف الدول الإفريقية”.

وأضاف “تطوير منفذ السلوم البري يتم بشكل رائع من خلال إنشاء 13 مبنى جديداً، تتضمن المبنى اللوجستي والبوابتين الشرقية والغربية، ومبنيي السفر والوصول، ومبنيي الرقابة على الصادرات والواردات، وممر المشاة، علاوة على إقامة مناطق لوجيستية ومباني إسعاف ومطافئ ومخازن سفر”.

وتابع “أحيي جميع الاجهزة التنفيذية التي تقوم بتطوير وتحديث منفذ السلوم البري باحترافية وفى توقيتات قياسية غير مسبوقة وأثق في أن تطوير هذا المنفذ المهم سيقضى على جميع المشكلات التي كانت تواجه تدفق التجارة بين البلدين وسيكون واحداً من أهم المنافذ التي تربط بين مصر وليبيا”.